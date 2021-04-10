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/626612/وزير-الري-الحرب-كلمة-صعبة-ومن-مصلحة-الجانب-الإثيوبي-حل-المشكلة-بالتفاوض

وزير الري معلقا على ازمة سد النهضة

11:15 م - السبت 10 أبريل 2021

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه سيكون هناك تدخل من الجهات الدولية، من أجل التوصل لحلول مرضية بخصوص أزمة سد النهضة.

وأكد عبدالعاطي خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو اديب، على أن التعامل في هذا الأمر من قبل الدولة المصرية، قائم على حسن النية، حتى يتم الوصول إلى الإتفاق، ثم بعد ذلك يتم إتخاذ الإجراءات، مؤكدا على التجهيز الكامل الذي يتم إتخاذه في حالة الإكتمال.

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أن الحرب، كلمة صعبة، ويتم إستنفاذ كثير من الخطوات قبلها، موضحا أنه يتم اللجوء للجهات الإقليمة في ظل التعنت الواضح من قبل الجانب الأثيوبي، والذي من مصلحته حل المشكلة بالتفاوض.

ونوه وزير الموارد الموارد المائية والري إلى أن القرار الذي ستتخذه مصر بخصوص هذا الأمر، سيكون في الوقت المناسب، ولن يتم تحت ضغظ.