/626614/أسامة-نبيه-الزمالك-كبير-دائما-وكان-متوقعا-مساهمة-الترجي-في-خروجنا-من-البطولة

أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، أنه يعتذر لجماهير القلعة البيضاء بسبب ما حدث خلال دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "كان هناك تركيز من جانب لاعبي الزمالك من أجل تحقيق الفوز، ودائما تتصارع الفرق المنافسة من أجل إقصاء الفرق الأفضل، وهو ما حدث في مباراة مولودية الجزائر والترجي، وأن ما حدث سيزول وسنعود العام القادم للمنافسة على اللقب".

وأكمل: "لاعبو الفريق قدموا مباراة جيدة للغاية، وكان هناك تركيز من اللاعبين من أجل الظهور بشكل مشرف والتعامل كان نفسيا وذهنيا خلال الفترة الأخيرة، وسنحاول مواصلة تحقيق النجاحات خلال الفترة لاقادمة، من أجل مصالحة جماهير الزمالك".

وتابع: "سنحاول حل المشاكل خلال الفترة القادمة، ومن أهما المادية وما يحدث داخل الفريق، وهذا هو الأهم حاليا، والمنطقية والموضوعية هم الأفضل حاليا من أجل الخروج بشكل أمثل من هذا المأزق، وأتمنى أن تسامحنا الجماهير على ما حدث ويجب أن نساهم في تقليل الأزمات".

وأردف: "مروان حمدي من أهم مكاسب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهناك أزمات كثيرة من الصعب أن تنتهي في يوم واحد، وستظهر مشاكل آخرى خلال الفترة القادمة، والسعي حاليا من أجل الخروج بالمشاكل وتقليلها واللاعبين يقدموا مستويات جيدة على أعلى مستوي، والجميع يسير في مركب واحد حتي نساعد في عودة الروح لنادي الزمالك".

الترجي التونسي

واختتم: "أؤكد أن الفريق مالزال لديه العديد من المشاكل، وما حدث في مباراة المولودية والترجي كان متوقعا لأنهم يريدوا أن نذهب إلي خارج البطولة، وبخصوص مباراة الأهلي فنحن جاهزون للمباراة سواء بحكام أجانب أو حكام مصريين، وأتمنى أن يزول الإحباط من جانب الجماهير واللاعبين حتي نظهر بالشكل الأمثل".

الترجي ساخرا من الزمالك: «هذه شيشتكم ردت إليكم»

أثارات الصفحة الرسمية لنادي الترجي التونسي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تلميحها «بالتفويت» تحقيق التعادل مع مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبذلك يودع الزمالك البطولة بعد أن كانت قريبا من الصعود لولا تسجيل الفريق الجزائري للتعادل.

الزمالك وتونجيت

وكتب الصفحة الرسمية للترجي التونسي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة لمنشور سابق نشرته صفحة الزمالك الرسمية بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض على الفريق التونسي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

أسامة نبيه

وعلقت الصفحة الرسمية على منشور الزمالك : " هذه شيشتكم ردت إليكم " وكانت الصفحة الرسمية للزمالك قد كتبت قبل ذلك : " تلعب على الشيشة تلعب".