كريم بنزيما يكسر صيام دام 4 سنين في شباك برشلونة

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كسر الفرنسي الدولي كريم بنزيما في مباراة، شفرة النكسة التي أحلت به في لقاء القمة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ( كلاسيكو الأرض ) في لقاء الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني.

أحرز كريم بنزيما في لقاء الفريقين في اخر مرة له في إياب كأس السوبر الإسباني موسم 2017، علي ملعب سنتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي ريال مدريد، في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة، والتي انتهت لصالح المرينجي بهدفين دون رد.

كريم بنزيما يسجل في شباك برشلونة

ليأتي الدولي الفرنسي صاحب الـ 33 عام كريم بنزيما ليصوم عن التسجيل في لقاء الفريقين في 11 لقاء بعد تسجيلة في إياب كأس السوبر الإسباني ، في كلاسيكو الأرض.

بعد صيام دام 4 سنين علي بنزيما، سجل كريم بنزيما اليوم في لقاء كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة، الهدف الأول في الدقيقة 14 من عمر المباراة، في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، والتي انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، علي ملعب ألفريد دي ستيفانو.

أرقام كريم بنزيما في كلاسيكو الأرض

شارك كريم بنزيما في كلاسيكو الأرض بقميص ريال مدريد في 35 مباراة، حقق من خلالها مع الملكي 11 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات، وخسر في 15 مباراة، سجل من خلالها 10 أهداف في شباك برشلونة، وشارك في صناعة 7 أهداف، ولم يتلقي بطاقة صفراء وحيده في مبارياته تلك، ولم يتلقي أي بطاقات حمراء نهائياً.