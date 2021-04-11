صور.. جولة للرئيس التونسى فى شارع المعز ومناطق تاريخية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم السبت، جولة فى شارع المعز وبعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية، رافقه فيها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وسط ترحيب من المارة.





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