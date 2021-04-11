جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط عن بيع ١٠ آلاف تذكرة خلال أمس واليوم، فى حين بلغ عدد الزائرين 25 ألف زائر من بينهم الزائرين المصرح لهم بدخول المتحف مجانا.





وأشار غنيم، فى تصريح له اليوم، إلى أن تلك الفئات هى كبار السن المصريين "فوق سن 60" والأطقم الطبية وذوى الاحتياجات الخاصة وطلبة المدارس الحكومية أقل من 12 سنة وطلبة كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة قسم عمارة والهندسة قسم عمارة والآثار.

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين من يوم ٤ أبريل وحتى ١٧ أبريل الجارى لزيارة قاعة العرض المركزى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: 25 ألف زائر للمتحف القومى للحضارة خلال يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.