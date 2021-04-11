إيبارشية بورسعيد: أسبوع الآلام وعيد القيامة بدون حضور شعبى 

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا تادرس مطران بورسعيد، قرارات خاصة بترتيب الصلوات فى الفترة القادمة، حيث قرر استمرار حضور القداسات بالحجز، وبنسبة 25٪ من مساحة الكنيسة، حتى الخميس 22 أبريل الجارى.





وتابع: "أما بالنسبة لجمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وعيد القيامة، فتقام بالكهنة والشمامسة فقط وبدون حضور شعبى. كما تعتذر المطرانية عن استقبال المهنيين بالعيد.

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