/626617/هيثم-عبد-العظيم-أشكر-وزارة-الشباب-والرياضة-على-توفير-الدعم-الكامل-لإعداد-اللاعبين

قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا مصر للتطوير العقاري": أن بعد النجاح الكبير الذي حققتة الشركة في فرع الشيخ زايد أصبح إلزاما علينا أن تصبح الرياضة جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا العمرانية لخلق مجتمع متكامل في جميع النواحي".

وتابع هيثم عبد العظيم: "أن الدولة قامت بأعمال جيدة للغاية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووجود التوفير والدعم الكامل لإداد اللاعبين والأبطال الجدد من أجل الحصول على بطولات عالمية ويكون هناك تطوير الرياضة في مصر".

واختتم: "نسعى دائما للوصول إلي أعلى مستوى ومساعدة الجميع، وأن نساهد في إساعد العملاء، وأن ما يحدث حاليا جاء بعد تحقيق الكثير من المجهود خلال الفترة الماضية، وتوجد في خطتنا أن نرعى أكبر قدر ممكن من الناشئين من أجل تكوين جيل مصري قوي".

ونظت رابطة النقاط الرياضيين بالتعاون مع شركة زد احتفالية لاختيار أفضل الرياضيين في مصر بكافة الألعاب عام 2020، بحديقة زايد المركزية بمدينة الشيخ زايد، وتهدف الاحتفالية لتكريم والاحتفاء بالرياضيين الذين حققوا إنجازات العام الماضي، وتغلبوا على تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتكريم عدد من الرموز الذين ساهموا بشكل فعال طوال مسيرتهم في دعم الرياضة، امتنانًا بما قدموه للرياضة المصرية.

وشارك في الحدث حوالي 500 من الوزراء والمسئولين والأبطال الرياضيين ونواب بالبرلمان وشخصيات عامة ورموز الرياضة المصرية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وتم خلال الحدث تقديم جوائز لـ18 فئة مختلفة.