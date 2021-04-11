خلال مناقشة دكتوراه بالأزهر.. جمعة: أخطر ما يواجهنا هو العصبية العمياء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بقضايا التجديد التى تسهم فى بناء دولة وطنية قوية، وتفعيلًا لدور البحث العلمى الجاد فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعى أثناء المناقشة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: أ.د نرمين زكريا خضر – أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة "مشرفًا رئيسًا"، أ.د محمود عبد العاطى مسلم – أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون السابق بكلية الإعلام جامعة الأزهر "مناقشًا داخليًا"، وأ.د منى محمود عبد الجليل – رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر "مشرفًا مشاركًا".

وفى بداية مناقشته قدم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لجامعة الأزهر على التعاون المثمر بينها وبين وزارة الأوقاف، كما أثنى على حسن استقبال كلية الإعلام للأئمة خلال دورات المهارات الإعلامية.

وأكد أنه لا غنى للباحث فى مجال الإعلام عن التحلى بالموضوعية والمهنية معًا، وفهم ما يدور حوله من أحداث، وما يطرأ من قضايا جديدة على الساحة المجتمعية على الصعيدين الداخلى والخارجى، مشيراً إلى أننا فى مصر تجاوزنا قضية الأقليّة والأكثرية إلى قضية المواطنة المتكافئة.

وأضاف جمعة أن الدولة المصرية اليوم ليست كالأمس، فنحن مقدمون على إعلان عاصمة جديدة، مضيفًا أن النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلا مكانيًّا، وإنما نقلة علمية تعطى ثمارها تنمية للأجيال القادمة ؛ لذلك يجب على الجميع بذل المزيد من العمل والتعب من أجل بناء الوطن.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أخطر ما يواجه العالم العربى والإسلامى، هو الانغلاق الثقافى أو ضيق الأفق الثقافى أو العصبية العمياء لأى شىء.

وتابع: "حرصنا من خلال اختيار الدورات التدريبية للأئمة مع مختلف الجامعات إلى تحقيق مفهوم التكامل، بمعنى أننا جميعًا نتكامل ولا نتناقض، ونستفيد من كل الطاقات والخبرات، ولا يوجد لدينا رفض مسبق لأحد فيقينًا يوجد طاقات متفردة فى كل جامعة من هذه الجامعات التى نتشارك معها فى الدورات التدريبية للأئمة".

وفى بداية كلمتها أكدت أ.د نرمين زكريا خضر، أن وزير الأوقاف حمل على عاتقة أمانة الأوقاف فى وقت عصيب نعرف جميعًا مدى خطورته، وكان مسؤولا عن تجديد الخطاب الدينى وخرج به إلى بر الأمان عن طريق نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة جماعات الشر، موجهة الشكر لمعاليه على تفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة.

وفى بداية كلمته أكد أ.د محمود عبد العاطى مسلم: "هذا اليوم يوم عيد وسرور وفرح بالنسبة لكلية الإعلام، ويوم مشهود فى تاريخ كلية الإعلام حيث تفضل العالم الجليل الأديب الإنسان الذى يعمل بكل إخلاص وتفان فى خدمة وطنه ودينه وأزهره بقبول مناقشة هذه الرسالة العلمية".

وأعرب عن ترحيبه بوزير الأوقاف الذى يعتز بأزهريته ويعتز بوطنه ويفهم الإسلام حق الفهم ويقدر رسالته حق التقدير، مؤكدًا أن هذه الكلمات ليست على سبيل المدح وإنما هى كلمة لوجه الله "عز وجل".

وأشار إلى أنه يغبط وزير الأوقاف فهو لا ينام ولا يهدأ يتنقل بين المحافظات للاطمئنان على سير الدعوة فمرة أجده فى الوادى الجديد، ومرة أجده فى أسيوط، مرة فى الشمال ومرة فى الجنوب، مرة فى إذاعة القرآن الكريم ومرة على شاشات القنوات الفضائية، من خلال الندوات والمؤتمرات، ونحن نحتاج لأمثاله لخدمة الوطن والدعوة.

وأضاف أن معالى الوزير صاحب فكر وسطى يحارب وبقلب جسور جماعات الفكر المنحرف والمتسربل والمتستر تحت عباءة الإسلام، يواجههم بكل قوة واقتدار، ولا يقول كلاما فى الخفاء وإنما يجهر بقول الحق، فهو منذ كان طالبا وهو فارس من فرسان المنابر، خطيب مفوه، عالم جليل، صاحب فكر وسطى، يؤدى رسالته باقتدار، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمعالى الوزير، فقد ارتقى بالدعوة والدعاة، ارتقى بالمضمون من خلال الخطبة الموحدة، وارتقى بالمساجد مبنى فكل يوم يفتتح مسجدًا للرد على أصحاب الفكر المتطرف الذين يدعون أن الدولة تهدم ولا تبنى ليثبت أن الدولة تبنى ولا تهدم.

وفى ختام المناقشة قرّرت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة العالمية الدكتوراه بتقدير "مرتبة الشرف الأولى".