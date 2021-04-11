فيديو.. الفريق أسامة ربيع: نحسب الخسائر فى أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن خسائر قناة السويس بسبب أزمة سفينة الحاويات الجانحة "إيفرجيفين"، قدرت بنحو مليار دولار، مشيرا إلى أن رد فعل الصحافة العالمية حول حادث جنوح السفينة كان يشعرنى بالمسؤولية.





وفى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامج كلمة أخيرة بفضائية ON، أوضح رئيس الهيئة: "أول مكالمة تلقيتها بعد نجاح تعويم السفينة كانت من الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشيرا إلى أن رجال قناة السويس نجحوا فى تعويم السفينة فى وقت قياسى. ولفت الفريق أسامة ربيع إلى أنه تم تفريغ جهاز “vdr” الخاص بالسفينة لمعرفة ملابسات الحادث، معقبا: "نحسب خسائر القناة فى أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها، وقدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار".

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