زاهى حواس : اكتشاف 3 كيلو من اللحوم المجففة فى المدينة المفقودة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، أن عالمة آثار متخصصة فى العصر الذهبى تدعى "بيتسى بريان" أشادت باكتشاف المدينة المفقودة ووصفته بأنه ثانى أهم اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن طهى اللحوم فى مصر القديمة يحدث مثلما يحدث فى الريف من غلى اللحم فى المياه وتجفيفها.





وأضاف "حواس"، خلال أول حوار له من قلب "المدينة المفقودة" بالأقصر مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية ترميم المدينة ستبدأ الشهر المقبل، وأن الفخار المكتشف فى المدينة يعود لـ3 آلاف سنة ونتعرف عليه بمجرد النظر إليه، مؤكدًا أنه اكتشف أوانى لتخزين اللحوم، وأن المصرى القديم كان يجفف اللحوم حتى يأكلها فى القصر، قائلا: "اكتشاف 3 كيلو من اللحوم المجففة، كما كان هناك عيد "حبست" ويحتفل به الملوك ويظهر قوته كل 30 عاما". وتابع: "أنه تم اكتشاف مقبرة تعود للأسرة الـ26 أى عام 500 قبل الميلاد، وهذه المقابر كاملة ولم تمس ويتم دعمها لأنها من الطوب اللبن".

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