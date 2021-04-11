جدة - نرمين السيد - كشفت الإعلامية لميس الحديدى، عن نقل برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إلى قناة إكسترا نيوز خلال شهر رمضان، وذلك لإتاحة مجال أوسع وأكبر للمشاهدين لمتابعة المسلسلات التى ستعرض خلال شهر رمضان المقبل.





وقدمت الإعلامية لميس الحديدى، اليوم السبت، حلقة خاصة عن قناة السويس، واستعرضت خلالها قناة السويس بين التاريخ وأزمة السفينة إيفرجيفن، حيث تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن مستقبل القناة، وأبرز المشروعات المستقبلية فيها، وكيف تم تخطى أزمة السفينة الجانحة. كما سرد الأديب يوسف القعيد، خلال الحلقة، حكايات المصريين مع القناة من الحفر إلى الحرب، فيما تحدث أبطال ملحمة قطر وتكريك السفينة إيفرجيفن عن أصعب اللحظات التى واجهتهم خلال تلك الأزمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب المسلسلات .. لميس الحديدى تعلن نقل برنامجها إلى إكسترا نيوز خلال رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.