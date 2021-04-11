جدول أهم مباريات اليوم الأحد.. وأهم المواجهات

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تستكمل اليوم الأحد المباريات الكبرى على مستوي الدوريات الأوروبية والعربية وأيضا بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهناك مواجهات منتظرة للغاية ومواجهات حاسمة في جميع المنافسات وعلى رأسها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي أهم مباريات اليوم:-

كأس الكونفدرالية الأفريقية:-

كوتون سبورت الكاميرون ضد نايسا ستارز الزامبي وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1.

نكانا الزامبي ضد نامونجو التنزاني وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 2.

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ضد الأهلي بنغازي الليبي وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 3.

النادي الصفاقسي التونسي ضد النجم الساحلي التونسي وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتذاع عبر بين سبورت 4.

وفاق سطيف الجزائري أمام نهضة بركان المغربي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 3.

شبيبة القبائل الجزائري ضد نهضة بركان المغربي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1.

بيراميدز المصري ضد الرجاء المغربي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 4 وبتعليق رؤوف خليف.

الدزري الإنجليزي الممتاز:-

بيرنلي ضد نيوكاسل يونايتد وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهرا وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم.

وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم.

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يوناتيد وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم وبتعليق حفيظ دراجي.

شيفيلد يونايتد ضد آرسنال وتقام في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 بريميم.

الدوري الإسباني:-

فياريال ضد أوساسونا وتقام في تمام الثانية عصرا.

فالنسيا ضد ريال سوسيداد وتقام في تمام الرابعة والربع عصرا.

بلد الوليد ضد غرناطة، وتقام في تمام السادسة والنصف مساء.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد وتقام في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر بين سبورت 1 إتش دي وبتعليق علي محمد علي.

الدوري الإيطالي:-

عنتر ميلان ضد كالياري وتقام في تمام الثانية عشر والنصف مساء.

يوفنتوس ضد جنوى وتقام في تمام الثالثة عصرا.

هيلاس فيرونا ضد لاتسيو وتقام في تمام وتقام في تمام الثالثة عصرا.

سامبدرويا ضد نابولي وتقام في تمام الثالثة عصرا.

روما ضد بولونيا وتقام في تمام السادسة مساء.

فيورينتينا ضد أتلانتا وتقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.