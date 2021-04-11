أسقف مطاى يقرر تعليق مدارس الأحد وخدمة الاجتماعات بسبب كورونا



جدة - نرمين السيد - وشدد، على حضور القداسات بالحجز وبنسبة 25٪ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك حتى الخميس 22 أبريل الجارى. وبالنسبة للاحتفالات بجمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وعيد القيامة، قال الأنبا جوارجيوس، إن المطرانية سوف تصدر بيانا آخر يحدد شكل الاحتفال طبقا للمتغيرات بالنسبة لفيروس كورونا وعدد الإصابات به.

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