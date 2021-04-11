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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاحد 11 أبريل 2021 زيادة مفاجئة بعد ارتفاع سعر الفراخ البيضاء في المقال التالي
يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة سعر الكتكوت الأبيض في مصر بشكل يومي لمعرفة آخر تطورات أسعار الكتكوت الأبيض وشهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم زيادة مفاجئة ويأتي سبب هذه الزيادة في الغالب هو ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض، ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 أبريل 2021.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
هناك إقبال كبير من جانب الكثير من المواطنين على شراء الكتكوت الأبيض وكما نعلم فإن سعر المنتجات والسلع يتوقف على نسبة الطلب والبيع والشراء على هذه المنتجات ونتيجة الطلب الزائد على أسعار الكتكوت الأبيض وقيام كل منزل بجميع مستلزمات المنزل الكاملة بمناسبة اقتراب شهر رمضان فإن أسعار الفراخ البيضاء ازداد في الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة أسعار الكتكوت الأبيض أيضا، حيث أصبح سعر الفراخ البيضاء حاليا حوالي 33 جنية في بعض الشركات والبعض يقوم ببيعها ب 32 جنية.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 11 أبريل 2021
- سعر كتكوت الوادي 10.5 جنية.
- سعر كتكوت الوطنية 11.5 جنية.
- المراعي 7 جنية.
- القاهرة للدواجن 11.25 جنية.
- المصرية الهولندية 7 جنية.
أرتفع سعر الكتكوت الأبيض عن الأمس حيث كان سعره أمس أقل من ذلك ولكن شهد ارتفاع مفاجئ نتيجة ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء وذلك كما ذكرنا نتيجة الطلب الزائد على الفراخ البيضاء بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 2021.
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