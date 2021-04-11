نعرض تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021- E-Services

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث عدد هائل من المواطنين خلال الأيام الحالية عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021 ورابط الاستعلام الذي من خلاله يمكن معرفة القيمة المستحقة السداد قبل حلول موعد الغرامة، وحِرصاً من موقعنا “Misr 5” نعرض خلال السطور القادمة التفاصيل الكاملة حول فاتورة الخط الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021- المصرية للإتصالات

مع اقترب اليوم المحدد تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021، والتي تعد بمثابة فاتورة استهلاك الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس 2021، خلال عدة أيام وتحديدًا يوم 15 إبريل 2021.

رابط استعلام ومواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021

يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار الفاتورة لشهر إبريل.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة السماح من الشركة لسداد فاتورة الأرضي، وتكون فترة السماح شهراً إضافياً من تاريخ الإستحقاق.

يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل التليفون الأرضي إلى نظام الإستقبال فقط في حالة عدم السداد.

يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة الهاتف الأرضي.

يوم 15 يونيو 2021 : موعد فصل الخدمة ورفع الخط مؤقتًا، وإضافة غرامات تأخير جديدة.

– يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن طريق استخدام رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة، كما يمكنك معرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هنــــــــا.

ويمكنك أيضاً سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر:

– فروع شركة WE (السنترالات).

– خدمات الدفع الإلبكتروني- شركة WE.

– خدمة فورى.

– خدمة خدماتي.

– خدمة أمان.

– خدمة ممكن.

– ماكينات الصراف الآلي “ATM” التابعة للبنك الأهلي المصري و بنك CIB .

– مكاتب البريد.

– فودافون كاش.

– خدمة سداد.

– خدمة Bee .

– خدمة مصاري.