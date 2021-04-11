انت الان تتابع تفاصيل خبر نعرض تفاصيل معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور، باتت هذه الخدمة محل بحث مكثف من قبيل المواطنين بشكل يومي في مصر، حيث تتم الآن بطرق متنوعة من تلك الطرق عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، والتي سوف نتناول تلك الطريقة في هذا الموضوع، وبداية ً جدير بالذكر أنه جاء هذا الإهتمام نظراً لما قد يترتب عن تلك المخالفات من إضافة غرامات مرورية علي المركبة أو رخصة القيادة، ويصل الأمر إلي سحب الرخصة من قبل رجال المرور وهو ما يزيد من الحرص على متابعة كل ما هو متعلق بتفاصيل الخدمات المخالفات المرورية 2021.

وفي إطار حرص “مصر فايف” على توفير المعلومات اللازمة لقرائها على مدار الساعة أولاً بأول، نعرض لكم بالشرح خطوة بخطوة كيفية الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر الإنترنت عن طريق الرابط الرسمي لموقع وزارة الداخلية.

مخالفات المرور:

أصبح في مقدور مُلّاك السيارات والسائقين اجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة إليكترونية عبر اتْباع الخطوات لآحقة الشرح والتوضيح علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية عبر محرك “Google”.

– الخطوة الأولي تتمثل في؛ تسجيل الدخول>> الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية>> (من هنــــــا)

– يتم تحديد نوع الخدمة المطلوب اجراء استعلام عنها من القائمة الرئيسية، وفي هذا الصدد يتم اختيار خدمات نيابة المرور.

– كتابة بيانات المركبة المطلوب معرفة مخالفات المرور المسجلة كاملة، من حيث الأسم الرباعي لمالك السيارة ورقم اللوحة للمركبة، في حالة الإستعلام عن مخالفات المركبات.

– وبعد التأكد من كتابة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها، يتبقي تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة.

– وتتمثل الخطوة الأخيرة في ضغط>> استعلام ليظهر إجمالي القيمة المادية المضافة على المخالفات المرورية، وبذلك نكون قد وضحنا الخطوات اللازمة والمتعلقة بـ الاستعلام على مخالفات المرور الخاصة برخص السيارة عبر موقع وزارة الداخلية، مع الأخذ في الإعتبار أنه قد تم تسهيل طرق الدفع الإليكتروني لقيمة المخالفات بسبب الظروف الراهنة والناجمة عن جائحة “كورونا”.