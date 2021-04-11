جدة - نرمين السيد - يشهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الاحتفال الذى تقيمه دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس فى احتفال الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.