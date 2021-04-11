وزيرة الصحة توجه باتخاذ الإجراءات القانونية لواقعة التعدى على طبيب السنطة

جدة - نرمين السيد - وأفادت المديرية، فى بيان صدر فجر الأحد، بأن وزيرة الصحة قامت بالتواصل مع المديرية للتأكد من أن جميع الإجراءات القانونية جرى اتخاذها باسم مستشفى السنطة المركزي.
وطالبت وزيرة الصحة، بحسب البيان، الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب, وتحرير محضر باسم المستشفى التى حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى او من ينوب عنه.
من جانبه, قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى إنه يتابع واقعة التعدى على الطبيب ويدعى "نشأت رفعت"، وأنه تواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما جرى، والتأكد من أن جميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها باسم المستشفى، متمنيا له الشفاء العاجل.
وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة إنه "فى يوم الثلاثاء الماضي, قام أشخاص بالتعدى على الطبيب نشأت رفعت، وتم التواصل مع الطبيب المعتدى عليه مباشرة بعد واقعة التعدى عليه للاطمئنان على صحته وتقديم كل الدعم له"، مشيرا إلى أن جرى تحرير مذكرة بالواقعة فى قسم شرطة السنطة، وأمرت النيابة العامة بحبس المعتدين 4 أيام على ذمة التحقيق.
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