هزه أرضية بخليج العقبة بالقرب من شرم الشيخ

أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان رسمي له منذ قليل، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الأحد الموافق 11/04/2021 هزة أرضية بخليج العقبة وتبعد 156 كم شمال شرق مدينة شرم الشيخ.
وقال معهد البحوث الفلكية في بيانه المنشور على الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هذه الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالي:
تاريخ الحدوث الاحد الموافق 11 /04/2021
ث د س
وقت الحدوث : 41 55 03 صباحا بالتوقيت المحلى
القوة : 3.0 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 34.86شمالا
خط الطول : 29.18شرقا
العمق : 6 كم
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