الأرصاد: طقس اليوم.. لطيف نهارًا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد و مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح ( 60:70 كم / س).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية والنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 20 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 23 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 10

السويس 24 12

العريش 20 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

نويبع 26 16

طابا 24 10

كاترين 23 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 22 12

بنى سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 13

قنا 26 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

ادفو 28 15

أبوسمبل 27 17

الوادى الجديد 26 14

شلاتين 30 20

أبو رماد 28 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20