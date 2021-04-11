انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 11 أبريل 2021 يرتفع من جديد تأثراً بارتفاع سعر الفراخ البيضاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري ارتفاعاً جديداً في العديد من الشركات العاملة بالسوق مثل المراعي والفيروز ومكة المكرمة وغرب البدرشين وغيرها من الشركات، وذلك تأثراً بارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم والتي وصلت إلى 33 جنيه سعر الكيلو مقارنةً بـ24 أو 25 جنيه قبل أيام.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 11 أبريل 2021

ويخضع سعر الكتكوت الابيض للعديد من العوامل التي تحدد سعره، وذلك بحسب الحجوزات في كل شركة، وحالة العرض والطلب، وكانت البورصة الرئيسية للدواجن في بنها هي التي تحدد الأسعار بشكل عام، أما الآن فأصبحت هناك العديد من المكاتب والشركات والبورصات، وتقوم كل شركة بتحديد الأٍعار التي تناسبها بحسب الحجوزات المسبقة لديها وحالة الكتكوت والعرض والطلب.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 فجاء كما في الأسعار التالية:

المراعي: 7 جنيه.

مكة المكرمة: 10 جنيه.

الفيروز: 7.5 جنيه.

غرب الدرشين: 7 جنيه.

الوادي: 10.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 10.25 جنيه.

نيوهوب: 11.25 جنيه.

الوطنية: 11.5 جنيه.

أمات: 11 جنيه.

الكيان: 7.5 جنيه.

البنا: 9.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

أما سعر الفراخ البيضاء اليوم 11 أبريل 2021 فجاءت كالآتي: