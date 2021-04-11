بـ 33 جنيه سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وسعر الكتكوت الابيض اليوم يرتفع من جديد في بورصة الدواجن

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعاً جديداً في سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الابيض، وذلك استمراراً للزيادات المتتالية التي تحدث في أٍعار الدواجن منذ أيام، فمن أيام قليلة كان سع كيلو الفراخ بالمزارع لا يجاوز الـ 24 جنيه، إلا أنه ظل يرتفع بشكل يومي تقريباً ليصل اليوم إلى 33 جنيه في بعض الشركات و32 و31 جنيه في شركات أخرى. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وسعر الكتكوت الابيض كما شهد سعر الكتكوت الابيض هو الآخر ارتفاعاً جديداص في عدد من الشركات العاملة بالسوق، وذلك تأثراً بارتفاع أسعار الفراخ اليوم، وسط توقعات باستمرار الزيادة في سعر الفراخ، وتوقع رئيس شعبة الدواجن ارتفاع الأسعار بنسبة 25% في شهر رمضان الكريم. وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 أبريل 2021 فقد جاءت وفق الأسعار التالية: رئيس رابطة الدواجن: 33 جنيه سعر الفراخ البيضه و35 جنيه سعر الساسو.

منير السقا: 32 جنيه سعر الفراخ البيضا و36 سعر الساسو.

المنصورة للدواجن: 32 جنيه سعر الفراخ البيضا و36 سعر الساسو.

محمد عادل: 34 جنيه سعر كيلو الساسو، و31 جنيه سعر كيلو الفراخ البيضاء.

فوزي تفاحة واحمد عامر ومحمد عثمان: 31 جنيه سعر الأبيض اليوم.

بورصة جنوب الصعيد: 3.5 جنيه سعر الفراخ البيضاء و34 سعر الساسو. أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 11 أبريل فجاء كما في الأسعار التالية: ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة المراعي إلى 7 جنيه.

كما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة مكة المكرمة إلى 10 جنيه.

كما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض اليوم بشركة إلى 7.5 جنيه.

كما ارتفع في في شركة غرب الدرشين إلى 7 جنيه.

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