الأرصاد تتوقع طقس اليوم : لطيف نهارا وعظمى القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية.





وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد على شمال الصعيد. وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بسرعة رياح تتراوح من 60 إلى 70 كم / ساعة. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 13 22 بورسعيد 14 19 الإسكندرية 14 19 شرم الشيخ 14 24 أسوان 16 28 كاترين 04 23 الإسماعيلية 10 23

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