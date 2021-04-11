القمة المصرية– التونسية.. أبرز اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها؛ قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "توافق مصرى ـ تونسى حول القضايا الإقليمية والدولية"

الرئيس السيسى: تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وإنهاء التدخلات الخارجية فى ليبيا .. سعيد: لن نقبل المساس بالأمن المائى المصرى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد، للدفع قدما بأطر التعاون الثنائى مع تونس على شتى الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادى، وتعظيم حجم التبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فى ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن .. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس بقصر الاتحادية، نظيره التونسى قيس سعيد.

وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك، أكد الرئيس السيسى أنه أجرى مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس قيس سعيد، تناولا خلالها عددًا كبيرًا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، عكست الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الرئيس السيسى، أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة، للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية، واتفق الرئيسان على إعلان 2021-2022 عاما للثقافة المصرية ــ التونسية.

من جهته؛ أكَّد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن الأمن القومى لمصر جزء من الأمن القومى لتونس، وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون هو موقف تونس، مشيرا إلى أن تونس لن تقبل أبدا المساس بالأمن المائى لمصر.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان 49 ألفًا زاروا متحف الحضارة فى أسبوع

تشارك مصر دول العالم، يوم الأحد المقبل، الاحتفال باليوم العالمى للتراث، الذى يوافق 18 أبريل من كل عام، وسط نجاح باهر حققته بتنظيم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والذى حاز على إعجاب العالم أجمع.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار - فى بيان لها - أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتراث سيتم فتح قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة) بمتحف الحضارة للجمهور يوم 18 أبريل لمشاهدة مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 فى سيناريو عرض جديد مبهر.

كما يأتى الاحتفال المصرى باليوم العالمى للتراث هذا العام مع إدراج اللجنة الدائمة المصرية بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) المتحف المصرى بالتحرير على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمى، والذى قامت الوزارة برفع الملف التمهيدى الخاص به فى شهر فبراير الماضى، طبقاً للمعاييرالمقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "25 مليار جنيه فائضا أولياً بالموازنة العامة للدولة"

أكـد د. محمد معيط وزيـر المالية، أن أداء الاقتصاد يتحسن وأن مؤشرات الأداء المالى للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى أظهرت أنه تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم أزمة كورونا وتوفيرا الدعم اللازم للقطاعات والأفراد الأكثر تضرر مـن الجـائـحـة؛ بمـا يعكس النتائج الإيجابية لـبـرنـامـج الإصــــلاح الاقــتــصــادى وأشــــار إلـى استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة ٥٫٤ ٪ خــلال الـعـام المـالـى المقبل؛ لاستكمال مسيرة الإصــلاح الاقـتـصـادى، والحـفـاظ على ما تحقق من مكتسبات .. جاء ذلك خلال لقائه برئاسة ماتسوناجا هيديكى، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» وفدا يابانى لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بالتعاون مع دولـة اليابان حريصة على توفير كل مقومات النجاح لتجربة المـــدارس المصرية اليابانية؛ باعتبارها أحد نماذج التعليم المتطور فى مصر التى تسهم فى تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار.

فيما قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "إطلاق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى"

أعلنت وزارة البترول عن تشغيل أولى المحــطــات المـتـنـقـلـة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط. وتـــتـــمـــيـــز المـــحـــطـــات المـتـنـقـلـة بـجـاهـزيـتـهـا لـتـمـويـن الــســيــارات وقـدرتـهـا عـلـى الــوصــول بالخدمة للأماكن التى لا يتواجد بها شبكات الـغـاز الطبيعى وكـذلـك الاستفادة بها فى مناطق الاستهالك الموسمى كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك فـى حـــالات الــطــوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات، إضافة إلى قدرتها على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5 الآف متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية.

وقـال المهندس طـارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تسعى إلى توفير عـــدد كـــاف ومـــلائـــم مـــن محطات ومـراكـز تمـويـن وتحـويـل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها فى جميع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هـذه المحطات بمـــا يـلـبـى احــتــيــاجــات المــواطــنيــن محطة تموين السيارات بالغاز المتنقلة المستفيدين من المبادرة.

من جانبها، قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "المخاوف من تجلط الدم تلاحق لقاح جونسون بعد أسترازينيكا"

واجهت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المتعثرة فى أوروبا أمس الأول صدمات عدة إثر إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أنها تدرس الأثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون فى ظل وجود حالات إصابة بتجلط فى الدم على غرار لقاح استرازينيكا فى وقت أعلنت فيه شركة استرازينيكا تأخير تسليم جرعات كانت مقررة هذا الأسبوع لدول فى الاتحاد الأوروبى وباتت حملة التطعيم البطيئة أصلا فى أوروبا تصطدم تساؤلات جديدة حول الأثار الجانبية المحتملة المرتبطة بلقاح جونسون آند جونسون واسترازينيكا .

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تدرس رابطا محتملا بين لقاح جونسون آند جونسون وحالات تجلط دموى وتوسع تحقيقها بشأن لقاح استرازينيكا المتهم بالتسبب بتجلطات دموية ليشمل مشاكل وعائية .

من ناحيته؛ حذر رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا حسام حسنى من عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان وعيد القيامة متابعا لا فائدة من الأفطار فى رمضان فى تجمع عائلى يؤدى إلى إصابة جميع العائلة بفيروس كورونا .

وأضاف حسنى، خلال مؤتمر صحفى أمس مع زيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس فإننا نراهن حاليًّا على الوعى المجتمعى للمواطنين للمرور من الأزمة فى رمضان، مشيرا إلى أن الإلتزام بالإجراءات الاحتزارية خلال هذه الفترة أصبح أمرًا حتميًّا.