القوي العاملة: تعيين 82 شاباً والتفتيش علي 514 منشأة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين ٨٢ شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها ١٢١ شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج ٥٠٠ شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ ١٠ عمال بمبلغ ٢٧ ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مارس الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على ٣٢٩ منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشأة انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٥١٤ منشآت تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن ٤٥ محضراً للمنشآت المخالفة .