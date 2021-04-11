انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أبريل 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة وموعد صرف مرتبات مايو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية المصرية كتاباً دورياً حول مواعيد صرف مرتبات أبريل 2021، لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وذلك بعد تأخير مواعيد صرف مرتبات أبريل الجاري، حيث أن المواعيد المحددة لصرف المرتبات بشكل عام تبدأ في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، وأي بدلات أو متأخرات يتم صرفها في الشهر التالي قبل يوم 10، وحينما يتم تقديم أو تأخير موعد صرف المرتبات يتم إصدار بيان رسمي من المالية بالمواعيد الجديدة.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

كما أشار الكتاب الدوري رقم 74 لعام 2021 والصادر من وزارة المالية، فسوف يتم تقسيم الموظفين العاملين بالدول إلى ثلاث مجموعات، وتصرف كل مجموعة في يوم محدد، وألزمت المالية جميع الوحدات الحسابية بإعلام موظفيها بمواعيد صرف مرتباتهم، حتى لا يتم حدوث أي تزاحم أمام ماكينات الصرف.

وحول مواعيد صرف مرتبات أبريل 2021 ومرتبات مايو 2021، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن مرتبات أبريل سوف يتم صرفها في يوم 26 من الشهر الجاري للمجموعة الأولى المحددة في الجداول التالية، أما المجموعة الثانية فسوف تقوم بالصرف يوم 27 من الشهر نفسه، ويوم 28 تصرف المجموعة الثالثة مرتباتها، وبداية من يوم 29 أبريل يكون الصرف متاحاً للجميع.

الوزرات والهيئات والجهات التي تصرف رواتبها يوم 27 أبريل.

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