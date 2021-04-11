البحوث الفلكية: هزة أرضية بخليج العقبة بـ3 ريختر

جدة - نرمين السيد - سجَّلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم، الأحد، هزة أرضية بخليج العقبة وتبعد 156 كم شمال شرق مدينة شرم الشيخ.





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