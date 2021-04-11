سعفان: المشاركين بمبادرة مصر بكم أجمل بالإسماعيلية قدّموا أفكارا جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، انتهاء البرنامج الثانى من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بتدريب 25 شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات الدراسية الخاصة بتنفيذ البرنامج التدريبى للراغبين فى "ريادة الأعمال" وتم تدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وأن يكونوا من رواد الأعمال، فضلًا عن مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل لشباب ذوى القدرات.





وأشار "سعفان" إلى أن المتدربين تقدَّموا بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل منها: مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإعادة تدوير الملابس المستعملة أو المستهلكة، وإعادة تدوير مخلفات المواشى وطيور الزينة، وعمل كافية ومطعم متنقل، وعدد من الأفكار الأخرى التى تؤكد كفاءة هذه الفئة وأصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب.

وأوضح الوزير أن المبادرة تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة، وتهدف لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الهمم والعزيمة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وشدد الوزير على سرعة الاستجابة لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوى الهمم والعزيمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمشاركة فى تحقيق حلم ريادة الأعمال لذوى القدرات ودمجهم فى خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وسلَّم أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فى ختام فعاليات البرنامج، الذى استمر 4 أيام، شهادات التدريب لجميع المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبى، بحضور محمد مختار مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة، والمهندسة جيهان عبده مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل".