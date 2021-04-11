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إضافة 103 عناصر إخوانية.. غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدّث قائمتها

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حسام عبدالله 2021-04-11 10:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة حتى أبريل الجارى.

وأضافت الوحدة أسماء 103 عناصر إخوانية، 2015، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن 6761 إرهابيًّا.

وتضمنت قائمة الإرهابيين، التى أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الإلكترونى، أسماء العناصر المدرجة حديثًا، وذلك بعد صدور 3 أحكام فى 9 مارس بإدراج 52 عنصرًا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام فى 4 أبريل الحالى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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