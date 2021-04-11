إضافة 103 عناصر إخوانية.. غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدّث قائمتها

وأضافت الوحدة أسماء 103 عناصر إخوانية، 2015، وذلك بعد صدور أحكام قضائية بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، ليرتفع عدد المدرجين حتى الآن 6761 إرهابيًّا.
وتضمنت قائمة الإرهابيين، التى أعلنت عنها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر موقعها الإلكترونى، أسماء العناصر المدرجة حديثًا، وذلك بعد صدور 3 أحكام فى 9 مارس بإدراج 52 عنصرًا على قائمة الإرهابيين، و5 أحكام فى 4 أبريل الحالى.
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