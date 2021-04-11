صور.. الملا أثناء تفقده ضواغط غاز دهشور: إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع محطة ضواغط غاز دهشور التى تعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة، والتى تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادى.





وأكد الوزير، الاستمرار فى تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً يدعم جهود الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلى والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية، ووجَّه بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالى 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالى قدرة المحطة حوالى 46 مليون متر مكعب غاز يوميًّا؛ حيث توفر المحطة مرونة كبرى فى تشغيل الشبكة القومية التى تمثل ركيزة مهمة فى البنية الأساسية فضلًا عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التى تدعم تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بالإضافة إلى الاستمرار فى تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعى ومشروعات التنمية بصعيد مصر.

وخلال افتتاح المبنى الإدارى الجديد بالمنطقة؛ أشار الملا إلى أنه من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسى "الناتا"، مثمناً دور تلك الأصول وأهميتها فى توفير مرونة أكبر فى تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وأشاد بأعمال التطوير بالمنطقة، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الملا إلى أن محطة ضواغط الغازات التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" من المشروعات الرائدة فى المنطقة اقتصادياً وبيئياً وخدمياً، خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذى يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة.

وأشاد الوزير بالدور الحيوى لشركة جاسكو فى إدارة الشبكة وتأمين إمدادات الغاز على مستوى الجمهورية ومواكبتها استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التى يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار، خاصة مع التوسع الكبير الذى يشهده استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة رئيسى.

من جانبه؛ أوضح المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، أن مشروعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى إطار استراتيجية الوزارة للتحديث والتطوير؛ وفى ظل التوسع الحالى فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى السوق المحلى، مشيراً إلى أن المحطة الحالية بها 4 توربينات ضغط، وأن المحطة التى أنشئت لتأمين تزويد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى ومحطات الطاقة فى صعيد مصر للمساهمة فى خطة الدولة لتنمية منطقة الصعيد تشهد تنفيذ مشروع جديد لإضافة وحدتى توربينتى ضغط جديدتين وتزويدهما بوحدات تعمل على تحويل عادم التوربينات لطاقة كهربائية فى اطار الالتزام باستراتيجية الوزارة وخطط الدولة لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وزيادة كفاءة الطاقة.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبيه للتخطيط والمشروعات والعمليات والشبكات المهندس أحمد محمود والمهندس ياسين محمد والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.