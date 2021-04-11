تعيين 82 شابا والتفتيش على 514 منشأة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين ٨٢ شابًا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ١٢١ شابًا.





وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج ٥٠٠ شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ١٠ عمال بمبلغ ٢٧ ألف جنيه. تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مارس الماضى، فتّشت فى مجال السلامة والصحة المهنية ٣٢٩ منشأة، وتم تحرير إنذار لـ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشأة انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية. وأوضح أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٥١٤ منشآت تفتيش دورى وحملات، أسفر عن ٤٥ محضرًا للمنشآت المخالفة.

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