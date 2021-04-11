صور.. ياسمين فؤاد تتابع تنفيذ خطط الإصحاح البيئى بشركات خليج السويس 

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء الموقف البيئى للصرف الصناعى الناتج عن شركات البترول بالمحافظة، والتى تقوم بالصرف على خليج السويس وهما شركتى السويس للزيت (سوكو) بحقل رأس بدران والشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر.





وأكدت الدكتورة ياسمين أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) تقوم بتنفيذ خطط للإصحاح البيئى تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئى لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين بوزارتى البيئة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة الموقف البيئى لهذه المنشآت وتصحيح أوضاعها البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه بإجراء المراجعة البيئية لشركتى (العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء)، تبين أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئى ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية من خلال إنشاء بؤر تبخير، ويتم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بشركة السويس للزيت (سوكو) بحقل رأس بدران بمحافظة جنوب سيناء بطاقة تصميمية تصل إلى 2500 م مكعب/ يوم من خلال شركة PPU الألمانية بتكلفة 5 ملايين و200 ألف دولار، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%، ويجرى التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والشركة المنفذة لبداية أعمال تركيب المحطة والتشغيل التجريبى.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه فور الانتهاء من محطة شركة السويس للزيت برأس بدران ستكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة تنتهى تماما من مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول.