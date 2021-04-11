القوى العاملة: التفتيش على 71.813 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 71 ألفا و813 مصنعاً وشركة على مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا.
وجاءت محافظة قنا فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 9.383 منشأة، والمنيا 6.895، وسوهاج 5.678، والقليوبية 4.342، ودمياط 4.068، والشرقية 3.985، والبحيرة 3.938، والغربية 3.425، والقاهرة 2.398، وكفر الشيخ 2.241، والأقصر 2.136، والإسماعيلية 2.098، والدقهلية 2.095، وأسيوط 2.068، وبورسعيد 2.060، والجيزة 2.059، ومرسى مطروح 2.037، والمنوفية 2.007، وبنى سويف 1.550.
وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1.410، جنوب سيناء 1.399، والوادى الجديد 1.258، والبحر الأحمر 992، وأسوان 876، والفيوم 757، والسويس 658 منشأة.
وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.
وأكد وزير القوي العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة.
كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
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