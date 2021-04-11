شعراوي: صوتك مسموع تتلقي شكاوي المواطنين عن أي نقص للسلع والخدمات وعدم...

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات ... أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوي المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة اليهم ستتلقي خلال شهر رمضان المعظم كافة الشكاوي عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تتلقي المبادرة أيضاً الشكاوي الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم تدعيم مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بكافة الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها علي الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين، لافتاً أن المبادرة تعتمد علي تقديم خدمات الواتس اب علي الرقم 01150606783 وصفحة الفيس بوك بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى: ([email protected]) ورقم الخط الساخن: (15330 ) بما ييسر علي المواطنين الابلاغ عن الشكاوي بالطريقة التي تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها .

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء شعراوي أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتي نهاية مارس 2021 أكثر من 308 الآف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوي تم حل أكثر من 57 ألف شكوي منهم بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوي .

وقال اللواء محمود شعراوي أن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2021 عدد 14,5 ألف رسالة تضمنت عدد 2114 شكوي تم الرد علي 1608 شكوي منها بنسبة 76% وجاري حل 506 شكاوي، موضحاً أن أكثر الشكاوي كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوي ثم الاشغالات 638 شكوي ومخالفات البناء 91 شكوي ثم التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوي اضافة إلي شكاوي الفساد وعددها 7 شكاوي و4 شكاوي خاصة بمبادرة حياة كريمة ومقترحاً واحداً.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن خدمة الواتس أب تلقت عدد12 ألفاً و189 رسالة تضمنت 1790 شكوي تم حل 1378 شكوي منها بنسبة 77% وجاري حل 412 شكوي، لافتاً إلي أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ 7072 متابعاً خلال شهر مارس 2021 وبلغت عدد المشاهدات 16 ألف مشاهدة وبلغ معدل استجابة الصفحة حالياً 92% وتلقت الصفحة 2150 رسالة من المواطنين تضمنت 294 شكوي تم حل 208 شكوي منها بنسبة 70,7% وجاري حل 86 شكوي.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلي أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 82 رسالة منها 30 شكوي تم حل 22 شكوي وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 73,3% ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 249 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

وأضاف اللواء شعراوي أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين خلال شهر مارس، مشدداً علي كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات علي التأكد من حل الشكاوي بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوي مرة اخري واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك .