/626620/صناعة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-عدم-تسويق-صناعة-الأثاث-بدمياط-اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي ، وتعقد لجانه النوعية اجتماعاتها لمناقشة بعض طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب .

و تناقش لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود ، طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقاً للقانون في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

هذا تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع الاحد القادم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من السيد النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تاخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

الخطة والموازنة

و تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

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كما ستناقش اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، تقريرها عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

وكما ستناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ، تقريرها بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

و يناقش يوم الاثنين تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

(استمرار نظر) ب - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020. جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)

د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.