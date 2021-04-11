/626622/إعلام-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-بشأن-قصور-الثقافة-فى-الجيزة-والأسكندرية

تستأنف لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعها لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم فتح قصر التذوق الثقافي بسيدي جابر بالإسكندرية.

طلب احاطة مقدم من النائب محمد الحسيني

كما تستكمل اللجنة عقد اجتماعها لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن إدراج إنشاء بيت ثقافة تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة في خطة الهيئة االستثمارية للعام المالي 2021/2022 الكائن بشارع المشتل بزنين، حي بولاق الدكرور، محافظة الجيزة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

وتناقش لجنة الشئون الافريقية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن "احتجاز مراكب صيد وعدد من الصيادين المصريين من قبل السلطات الاريترية".

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هذا وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماع الاحد القادم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من السيد النائب ياسر عمر، بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضي لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تاخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.

كما تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي يستأنف عقد جلساته لمناقشة تقرير لجنة الخطة و الموازنة بشأن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما ستناقش اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، تقريرها عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.