/626623/موعد-مباراة-توتنهام-ومانشستر-يونايتد-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق مانشستر يونايتد أمام فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في إطار الجولة الثامنة والعشرون. ويسعي كل من الفريق حصد الثلاث نقاط، القمة من المقرر أن تُقام بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 7 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ومن المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة جدًا بين الطرفين.

تذاع مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، علي قناة beIN Sports 1 HD Premium. جدول أهم مباريات اليوم الأحد.. وأهم المواجهات تشكيل توتنهام المتوقع: يان فيرتونخن - توبي ألدرفايرلد - سانشيز - سيرجي أورير إيريك داير - هاري وينكس هيونج مين سون - ديلي آلي - موسى سيسوكو هاري كين ويعاني توتنهام من إصابة حارسه الأساسي هوجو لوريس إلى جانب إصابة إيريك لاميلا والظهير الأيسر بن ديفيز، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام مانشستر يونايتد ولا يغير جوزيه مورينيو في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بجازيديس مع خط دفاع يتقدمه ألدرفايرلد ومنتصف ملعب بقيادة إيريك داير وهاري وينكس وفي الأمام هيونج مين سون وهاري كين. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع حراسة المرمى: دى خيا خط الدفاع: ليندلوف ، ماجواير ، لوك شو ، بيساكا خط الوسط: بوجبا ، مكتومناى ، برونو فيرنانديز خط الهجوم: راشفورد ، جيمس دانييل ، جرينوود والجدير بالذكر أن اخر مواجهات توتنهام كانت أمام فريق نيوكسال يونايتد والتي انتهت بنتيجة 2/2، بينما اخر مواجهات مانشستر يونايتد كانت أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز مان يونايتد بنتيجة 2/0.

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