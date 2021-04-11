/626624/شوبير-موسيماني-شكر-في-ابني-وكشف-لي-عن-مفاوضاته-مع-جنوب-أفريقيا

أكد أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق، ومقدم البرامج الرياضية، أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي شكر له في نجله مصطفى شوبير حارس عرين الأهلي الشاب، وأكد له أنه حارس جيد وله مستقبل .

تصريحات شوبير اليوم

كشف الإعلامي الرياضي الشهير أيضا عن الحديث الذي دار بينه وبين موسيماني عن الأخبار التي خرجت عن مفاوضاته على تدريب المنتخب الجنوب أفريقي .

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي “ مع شوبير “ المذاع عبر اذاعة “ أون سبورت إف إم “ : “ كنت اتكرم بالأمس برفقةبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وقال لي نجلك رائع ويقدم مستويات رائعة في التمرين “ .

وتابع : “ سألته عن مفاوضاته لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، وأكد لي أنهم تحدثوا معه بالفعل، إلا أنه رفض وقال لي أنه لم يتبقى له سوى 6 أشهر مع الفريق، ولا يفكر في الرحيل مطلقا، خاصةً أنه مرتاح بشكل كبير ويود تحقيق إنجازات “ .

وأكد شوبير أنه تفاجئ بفقدان الوزن الكبير لموسيماني، وقال أنه خسر ما لا يقل عن 10 كيلو من وزنه، وهو الأأمر الذي تفاجأ به .

نتيجة مباراة الأهلي وسيمبا

حقق النادي الأهلي الفوز في آخر مبارياته على حساب فريق سيمبا التنزاني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020 -2021 .

وسجل هدف الأهلي الوحيد محمد شريف في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر اللقاء بعد كرة عرضية من محمد مجدي أفشة من جهة اليسار قابلها محمد شريف برأسية ردت من حارس المرمى ثم وصلت له مره أخرى فسدد كرة من الوضع ساقطا داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية .