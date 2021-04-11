/626626/موعد-مباراة-بيراميدز-والرجاء-اليوم-والتشكيل-المتوقع

يستعد فريق بيراميدز لمباراته اليوم الأحد أمام فريق الرجاء المغربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويسعي فريق بيراميدز في تعوض الخسارة التي تلقها في اخر مواجهاته والتي كانت أمام فريق الرجاء أثناء اللقاء الأول والذي انتهت بنتيجة 2/0.

ومن الممكن يبداء المدير الفني للفريق البداء بالحارس أحمد الشناوي بدلاً من الخطاء الفادح الذي تسبب بدخولة هدف في شباك شريف إكرامي .

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي – أسامة جلال

الوسط: عمر جابر – إيريك تراوري – إسلام عيسى – محمد فاروق

الهجوم: دودو الجباس – دييجو رولان

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز الكنفيدرالية كالأتي:

يحتل فريق بيراميدز المركز الأولي برصيد 3 نقاط من أصل مباراة واحده خاضها الفريق.

يحتل فريق الرجاء المركز الثاني برصيد 3 نقاط من أصل مبارا واحده خاضها الفريق. يحتل فريق نامونجو التنزاني المركز الثالث بدون نقاط وخاض مباراة واحده.

يحتل فريق نكانا الزامبي المركز الأخير بدون نقاط وخاض مباراة واحده.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

فيما سيتسعد له بكل قوة وتركيز عالي لتحقيق الفوز العودة إلى الديار بالنقاط الكاملة من أجل البقاء في القمة وعدم التخلي عنها، لمواصلة الطريق الصحيح في المسابقة.

وفي المقابل تلقى نامونجو الهزيمة في اخر مواجهاته أمام فريق الرجاء البيضاوي في أولي مباريات البطولة بهدف دون رد، ليبقى بدون رصيد في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة بفارق الأهداف علي الرجاء برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 5 أهداف، في حين لم تتلقي شباكة أهداف بعد.

في المركز الثاني الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط، من أصل مبارتين، سجل من خلالها 3 أهداف، في حين تبقي شباكة نظيفة حتي الأن.