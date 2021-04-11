مشروعات النواب تناقش اتفاقية «شراكة خلق الوظائف»

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يستأنف مجلس النواب عقد جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لمناقشة تقارير بعض اللجان النوعية .

كما تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها لمناقشة بعضض طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب .

وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر احتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي لمناقشة قرار ر ئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهور ية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الأتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة .2020/12/24و 2020/12/23 بتاريخي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما ستناقش اللجنة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور اللائحه التنفيذية في محافظتي )أسيوط – المنيا، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

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و يناقش يوم الاثنين تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

مشروع ربط حساب ختامي الموازنة العامة

ب - استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

الهيئات العامة الاقتصادية

جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)

د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.