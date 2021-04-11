رئيس النواب يعلن خلو مقعد النائبة المعيّنة فرحة الشناوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تلقى إخطارًا من وزير الداخلية يفيد بوفاة النائبة. وافتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لنظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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