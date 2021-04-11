رئيس العاشر من رمضان: رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم

جدة - نرمين السيد - صرَّح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق مصر النور، ضمن خطة رفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة، والذى يعد أحد المحاور الهامة بالمدينة.





وأوضح عمران أن المحور يربط بين مدخل المدينة من طريق بلبيس ومدخل 3 على طريق (القاهرة-الإسماعيلية الصحراوى)، مروراً بقلب المدينة بين المرحلتين الثانية والثالثة بطول 6.5 كيلو متر وبعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه. وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها تشمل تخطيط الطريق ودهان البردورات وتركيب لوحات إرشادية ورفع كفاءة الإنارة وتوسعة الطريق، وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة شبكة الطرق لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.

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