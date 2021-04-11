الرياح تغلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، استمرار غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح، وذلك لليوم الثانى على التوالى.





صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، وقال إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية. وأكد المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن. ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخى الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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