بعد ساعات فى بث مباشر.. مفتى الجمهورية يعلن نتيجة استطلاع هلال رمضان

جدة - نرمين السيد - تقيم دار الإفتاء المصرية، اليوم، احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.





وقالت الدار فى منشور عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: ساعات قلائل ويعلن مفتى الجمهورية نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان. وأوضحت الدار أن الاحتفالية سيتم بثها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، حتى يتسنى للجميع متابعتها.

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