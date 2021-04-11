/626646/جمال-حمزة-لاعبو-الزمالك-قصروا-في-حق-أنفسهم-ورحيل-باتشيكو-غير-مؤثر

وقال عبر تصريحاته لقناة وان تايم سبورت:”أن الزمالك حقق نتيجة مميزه في مباراة أمس وكان يستحق التأهل، فيما ألوم على لاعبي الزمالك لأنهم قصروا في حق أنفسه، لأنهم لديهم إمكانيات كانت تؤهلهم لأدوار متقدمة، وتغيير الجهاز الفني لم يؤثر بنسبة كبيرة، ولكن اللاعب عندما يشعر بتغيير إداري يتشتت انتباهه بالتأكيد.”.

وتابع حديثة قائلاً:”الزمالك يحتاج إلي الأستقرار داخل النادي، يجب أن يتم اجراء انتخابات لرئاسة القلعة البيضاء والاستمرار لمدة 4مواسم للأطمنان، وهذا ينعكس على الاستقرار الفني ويضع الزمالك في مكان أخر.”.

وعن تحكيم مصري لمباراة القمة رد قائلاً:”لاإعلم سبب إصرار اتحاد الكرة في تعين حكام مصرين خلال اللقاء، وهناك إصرار على خلق أزمة، من ساعة ما اتولدنا والمباراة تدار بتحكيم أجنبي، هناك أمر غير مفهوم في هذه الأزمة.

وأستكمل حديثة قائلاً:”لن اترشح لرئاسة الزمالك، بينما الفريق يحتاج إلي جهود فرجاني ساسي والاحترافيه في الإدارة تجديده له عقودة بدون خلق أي ازمة”.

والجدير بالذكر اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق تونجيت والتي انتهت بنتيجة 4/1.

وأحرز محمود الونش الهدف الشخصي الثاني له في المباراة، والرابع للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ومازال الترجي متقدما بهدف نظيف وبهذة النتيجة يتأهل الفارس الأبيض للدور القادم من البطولة.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، بعد تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك. في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، بعد تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك. في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمباراته أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي المؤجلة من الدور الأول.