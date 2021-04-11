/626647/النواب-يوافق-على-اتفاقية-قرض-بشأن-مشروع-إدارة-تلوث-الهواء-وتغير-المناخ-في-القاهرة-الكبرى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، اليوم على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

مشروع إدارة تلوث الهواء

وأعلن النائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري موافقته المبدئية على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي .

وأكد ابو هميلة خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم أن القرض موجه لأغراض فى غاية الأهمية خاصة أن مصر تعاني فى مجال البيئة إذا كان تلوث مائي أو هوائي أو نفايات ، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تبذل جهدا فى هذا الموضوع ولدينا استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات والأهداف التي تضمنتها هذه الإتفاقية في غاية الأهمية .

واعلن عدد كبير من الهيئات البرلمانية موافقتهم على القرض من حيث المبدا .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

يأتي هذا وفق جدول أعمال مجلس النواب حيث ستشهد الجلسة عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، و مجدي ملكوتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.