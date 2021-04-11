/626649/مدرب-سيمبا-التواجد-على-رأس-مجموعة-الأهلي-مفاجأة-كبيرة-للغاية

صرح “ديديه جوميز” المدير الفنى لنادى سيمبا التنزانى عبر شاشات أون تايم سبورت أن وصول الفريق في المركز الأول تعتبر مفاجأة، وأن التواجد على رأس المجموعة قبل النادي الأهلي يعتبر هام للغاية..

وقال " كل الفرق قوية لا أفضل ان اواجه فرقة بعينها ، لدينا القدرة التى تؤهلنا هذه الفترة للتقدم في المسابقة ، ونحن مستعدون لمواجهة أى فريق أيا كان " .

أوضح بشأن تصريحات رئيس النادى " توقعات رئيس النادى للفريق مرتفعة جدا ، فنحن لا ننافس بكبريا ، ويجب علينا المنافسة بتواضع ، ويجب ان لا نبالغ في فرقتنا في ظل تواجد فرق كبيرة مثل الأهلى ، ونحن نرتقي بمستوى الفريق ، وعلينا خطوة أخرى على الأقل الوصول الى دور قبل النهائي، لأن كل الأندية الصاعدة قوية وهناك من فاز بشكل متكرر ، وهناك فرق تكافح للوصول مثل سيمبا " .

أردف ديديه: “ فيما يخص نادى الزمالك، بالتأكيد خروج الزمالك محزن لأنى مقتنع تماما ان النادى لديه القدرة ويؤدى جيدا في ظل وجود مدرب الفريق باتريس كارتيرون ن ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجأت ، ولا أعرف شئ تماا بشأن تعادل الترجى أمام المولودية وهى مؤامرة أم لا ، وفي النهاية علينا تقبل النتائج ، وفي بعض الوقت من الجيد ان تواجه مثل هذه التحديات " .

رئيس سيمبا: مواجهة الأهلي صعبة.. وأتمنى عدم اللعب أمامهم مرة أخرى «صور»

نشرت باربرا جونزاليز رئيس نادي سيمبا التنزاني عبر حسابها الشخصي انستجرام، بعد مباراة فريقيها أمس أمام الأهلي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء في منشور باربرا جونزاليز صورة من مباراة الفريقين امس، وكتبت عليها "فخورة جدًا بمستوى لاعبينا، لأننا لعبنا كأبطال، أنهينا دور المجموعات فى القمة برصيد 13 نقطة، المحطة التالية نهائيات الدور ربع النهائى لدورى الأبطال الإفريقى".

شهد علي لقاء الفريقين أمس ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء إياب مباراة الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي، والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة هدف دون رد، سجلة اللاعب محمد شريف.

ديدييه جوميز

ومن الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب في المجموعة بين الأهلي وسيمبا التنزاني جمعت الفريقين في الجولة الثانية من المجموه، علي ملعب سيمبا بتنزانيا، والتي انتهت لصالح سيمبا بهدف وحيد دون رد.

صعد الفريق التنزاني سيمبا في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتحصيلة علي المركز الأول في المجموعة الأولي برصيد 13 نقطة من أصل 6 مباريات، حقق من خلالها 4 انتصارات، وخسر في مباراة وحيده، وتعادل في مباراة وحيده.

وتمكن الأهلي في النجاح والصعود للأدوار المتقدمة للبطولة، بتحصيلة علي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 11 نقطة، من أصل 6 مباريات، حقق من خلالها 3 انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر في مباراة.