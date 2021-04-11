/626650/حادث-قطاري-سوهاج-مراقب-البرج-ومساعد-السائق-يتعاطيان-الترامادول-والحشيش

أعلنت النيابة العامة المصرية صباح اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وفاة عشرين شخصًا، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المخدرات الصادرة من وزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار الترامادول.

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