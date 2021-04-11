/626652/النواب-يوافق-من-حيث-المبدأ-على-منحة-بنك-التنمية-الأفريقي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي اليوم ، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية على قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

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هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إىل مجلس الانواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.