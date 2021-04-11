/626654/الرئيس-التونسي-يزور-الإسماعيلية-وبرنامج-خاص-في-دار-الأوبرا-المصرية

يزور الرئيس التونسي، قيس سعيد، مصر في واحدة من أهم الزيارات، حيث واصل التنزه في شوارع مصر وبعد أن قضى جولة أمس السبت في الحسين وشارع المعز، أجرى اليوم جولة في محافظة الإسماعيلية.

وزار الرئيس التونسي صباح اليوم الأحد، جولة في محافظة الإسماعيلية، وزار "تبة الشجرة"، وبعض المواقع التاريخية.

وتتضمن الزيارة، المرور على معدية نمرة 6، وعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

قيس يزور القاهرة الفاطمية

بينما تجول الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، ورافقه خلالها وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، في بعض المواقع التاريخية في القاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية.

حفل خاص في الأوبرا للرئيس التونسي

واستكمالًا لجولات الرئيس التونسي، وبمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره قيس سعيد، عام 2021- 2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، تستقبل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الرئيس التونسي قيس سعيد والوفد المرافق له بحضور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد.

وتبدأ الزيارة بجولة لتفقد متحف ومسارح دار الأوبرا المصرية، بعدها يشهدا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام في السادسة مساء على المسرح الكبير يحييها كل من المطرب لطفي بوشناق، والمطربة ريهام عبد الحكيم، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ويحضر الاحتفالية، أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية في القاهرة، ويتابعها عدد من الإعلاميين والشبكات الإذاعية والفضائيات.